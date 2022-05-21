В Казани ограничат движение на Сибирском тракте

В Казани планируется поэтапное ограничение движения транспорта на Сибирском тракте. Дороги перекроют для подвода коммуникаций и ремонта прилегающей территории здания транспортно-пересадочного узла «Компрессорный», сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 23 мая по 6 июня будет ограничено движение транспорта по правой полосе проезжей части после светофорного объекта возле остановки общественного транспорта «Улица Халитова».

С 9 по 15 июня будет перекрыта правая полоса автодороги вблизи прилегающей территории здания транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».