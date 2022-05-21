В Татарстане выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Татарстане за неделю с 6 по 13 мая 2022 года подорожал бензин марки АИ-98, а также дизельное топливо. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

В соответствии со статистикой, бензин АИ-98 за указанный период повысился в цене в среднем на 5 копеек и теперь литр этого бензина стоит 59,2 рубля. Стоимость дизельного топлива за это же время поднялась на 22 копейки. Нынешняя средняя цена дизеля теперь составляет 52,3 рубля за литр.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю осталась на прежнем уровне и составляет 45,9 рублей и 45,3 рубля за литр соответственно.