Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило дело после схода тепловоза и 17 полувагонов на территории Лаишевского района Казани. Дело возбудили по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта на железной дороге. Ущерб оценивается почти в 1 миллион рублей.

Следователи считают, что во время маневровых работ на тупиковом пути станции Аэропорт Казанского управления ГЖД случился наезд на тупиковую призму, в результате чего сошел с путей тепловоз и 17 полувагонов, груженных щебнем.

Следствие продолжается, причины ЧП устанавливаются. Опрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.