Ильсур Метшин - мэр Казани - в рамках прямого эфира рассказал, как он общался с "конем" и "зеброй" на Баумана. Аниматоры-нелегалы нагло приставали к прохожим, и увидевший это градоначальник не смог пройти мимо.

Теперь казанцы обсуждают даже не содержание беседы мэры с "конем" и "зеброй", а стилистику речи мэра - многие удивились, как ловко Метшин "ботает на фене, как на стрелке".

"Я подошел к нему. Парень не наш. Он мне сказал: "Ты кто такой?". Рядом зебра была, он оказался тукаевский, он знает, кто я. Мы им объяснили, где пастись. Выяснилось что миграционное законодательство у него нарушено. Он уехал на Родину. <...> Когда приходят к нам не просто жалобы, а говорят: "Достали уже!» <...> Они [аниматоры] заполонили [центральную улицу], буквально вымогают деньги! Мы проявили волю, эти "кони" ускакали. Надеюсь, навсегда", - сказал мэр.