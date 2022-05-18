Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий", — сказал пресс-секретарь Александр Дюпин.

В Telegram-канале Слуцкий обратился к однопартийцам со словам благодарности.

"Благодарю коллег за оказанное доверие", — написал он.

Накануне Госдума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции.

Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.