Доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков в интервью "Украине.ру" назвал основную причину, по которой чаще всего гибнут российские военные в ходе спецоперации на Украине.

По словам Сивкова, все зависит от района боя и специфики, поскольку где-то действует украинская артиллерия, а где-то - стрелковое оружие. По данным Минобороны, в ходе СВО погиб 1351 россиянин, потери же украинской стороны, по подсчетам опять же Минобороны РФ, составили более 23 тысяч человек.

"ВСУ несут большие потери, с нашей стороны потерь на порядок меньше. Причем под "нашей стороной" я имею в виду и Народную милицию ДНР/ЛНР, потому что ВС РФ ведут наземные действия в ограниченном объеме", — заявил Сивков.

Основная причина гибели россиян, считает эксперт, кроется именно в специфике боя, а их, как описано выше, две.

По словам Сивкова, у РФ есть возможность довести до конца спецоперацию теми силами, которые есть сейчас.