"Шок... На месте могилы моей прабабушки захоронен чужой человек, часть бывшей могилы стала тропинкой для прохода между могилами. Какие я должна испытать чувства? <...> Я не обвиняю людей, чей родственник там захоронен, им просто выделили место. Но администрация кладбища - у вас есть умершие родственники? У вас есть чувства, у вас вообще есть мораль и что-то элементарно человеческое? Или вы похоронили свою совесть и память о близких? Неужели деньги стоят сделки с совестью?", - возмущается женщина.
"Вся ограда снесена, осталась одна стенка, затоптана могила, видимо тоже подготовлена на новое захоронение. <...> Что сделали кладбищенские вандалы с могилой моей сестры. Я сделаю ВСЁ, чтобы данная ситуация имела огласку, нашлись виновные и были привлечены к ответственности! В ином, я поступлю также - превращу ваше в тропу, как вы моё!", - подытожила обращение жительница Татарстана.