Жительница Зеленодольска возмутилась действиями администрации местного кладбища. В социальных сетях разгневанная женщина разместила пост - крик души. По словам женщины, на месте могилы ее прабабушки похоронен совершенно чужой человек.

"Шок... На месте могилы моей прабабушки захоронен чужой человек, часть бывшей могилы стала тропинкой для прохода между могилами. Какие я должна испытать чувства? <...> Я не обвиняю людей, чей родственник там захоронен, им просто выделили место. Но администрация кладбища - у вас есть умершие родственники? У вас есть чувства, у вас вообще есть мораль и что-то элементарно человеческое? Или вы похоронили свою совесть и память о близких? Неужели деньги стоят сделки с совестью?", - возмущается женщина.

По словам женщины, на том же погосте оказалось повреждено место захоронения ее двоюродной сестры. Она уверена, что сделали это намеренно, чтобы затем также превратить могилу в место захоронения чужого человека.

"Вся ограда снесена, осталась одна стенка, затоптана могила, видимо тоже подготовлена на новое захоронение. <...> Что сделали кладбищенские вандалы с могилой моей сестры. Я сделаю ВСЁ, чтобы данная ситуация имела огласку, нашлись виновные и были привлечены к ответственности! В ином, я поступлю также - превращу ваше в тропу, как вы моё!", - подытожила обращение жительница Татарстана.