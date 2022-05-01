Первомай стал последним: Пожар в дачном доме унес жизни одного мужчины и трех женщин

В Самарской области в ночь с 30 апреля на 1 мая во время пожара погибли 4 человека. Трагедия произошла в дачном доме, передает прокуратура региона.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, в 23:14 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать в воскресенье к 04:20. Его площадь составила 50 кв. м.

В числе погибших – 57-летний мужчина, а также женщины 54, 83 и 86 лет.

Прокуратура запустила проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.