В Ульяновской области в детском саду, где сегодня, 26 апреля, неизвестный мужчина убил нянечку и двух детей, а потом покончил собой, вообще не было охранника. Это стало известно почти сразу после того, как появилась страшная новость о гибели четырех человек.

В садике "Рябинка" в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик, шестилетняя девочка, сотрудница садика и сам стрелок.

Сначала преступник ранил нянечку, после выстрелил в воспитательницу Ольгу Митрофанову, затем — в детей. После этого он совершил суицид. В учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка, сообщает РЕН ТВ.

В садик мужчина зашел с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, когда дети спали.