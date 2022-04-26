В Иркутске правоохранители вызволили женщину и ребенка, которых силой удерживал вооруженный ножом мужчина. В полицию позвонила подруга жертвы и сообщила, что ее знакомую с ребенком уже трое суток силой удерживает в ее же квартире мужчина, который ведет себя агрессивно и отказывается уходить.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Увидев приехавших полицейских, мужчина запер дверь, в руках у него был нож. Пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и помогли стражам порядка попасть внутрь квартиры. Мужчина задержан. Он был мертвецки пьян и толком не мог объяснить, зачем он удерживал женщину с ребенком целых трое суток.