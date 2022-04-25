В индийском штате Джанханд медведь подкараулил семейство фермеров. Пожилой мужчина с сыном и 17-летним внуком отправились на полевые работы. Мальчик отошел от взрослых родственников, чтобы справить нужду, но из кустов на него набросился медведь, который уже караулил там жертву.

На крики подростка бросились дед и отец, но было поздно. Хищник разорвал мальчика, набросился на деда, его постигла та же участь. Досталось и третьему мужчине: после того, как медведь расправился с его сыном и отцом, он бросился и на него. С тяжелыми ранениями фермер госпитализирован.