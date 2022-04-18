Юморист Максим Галкин и певец Валерий Меладзе намерены дать концерты в Казани уже предстоящей осенью.

Галкин уехал из России в Израиль вместе со всей семьей, его концерт должен был состояться в Казани еще 11 марта, но он перенесен на 22 сентября. Билеты на концерт Галкина в КЗ "Пирамида" есть в продаже. Организаторы уверены, что концерт состоится.

Валерий Меладзе улетал из России в Турцию, но уже успел вернуться обратно. Хотя певец выходил на сцену казанской "Татнефть-арены" в середине февраля, он уже готовит новый концерт в столице Татарстана. Предварительная дата концерта - 20 ноября.

Что думают о предстоящих выступлениях артисты, остается тайной, но вот многие татарстанцы не в восторге от того, что уехавшие из РФ после начала спецоперации звезды намерены зарабатывать на местных зрителях.