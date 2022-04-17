В Казани арестован эквадорец, которого подозревают в изнасиловании школьницы

21-летнего эквадорца Стивена Зурита арестовали в Казани по подозрению в изнасиловании школьницы. Следствие считает, что его жертвой стала несовершенная местная жительница.

Молодой человек пригласил ее к себе в гости и изнасиловал в подъезде. Девочка сообщила об этом своим родителям, те написали заявление в полицию.

В жилье подозреваемого во время обыска нашли 7 свертков с синтетикой. Вину эквадорец не признал, заявив, что считал девушку совершеннолетней. Со школьницей они познакомились в соцсетях, а к нему она, якобы, пришла сама, передает "Татарстан-24".

Из-за недостатка улик мужчину не арестовывали. Однако суд все встал на сторону следствия: Зурита отправили в СИЗО, где он пробудет до 12 июня.