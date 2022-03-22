Набережночелнинский городской суд принял решение арестовать татарстанца, который набил себе нацистское тату. Мужчина на 10 суток отправлен под административный арест за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

На днях мужчина лихо хвастался своей нацистской татуировкой перед "неопределенным кругом лиц" во дворе дома на улице Машиностроительной в Набережных Челнах. Отметим, что это было не сложно, татуировки располагались на пальцах левой руки.

Житель города признал свою вину.