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Фото: nelidovo.tver.today

В Татарстане мужчина набил себе нацистскую татуировку и за это отправился за решетку

22.03.2022, 15:30 128 prokazan.ru
Набережночелнинский городской суд принял решение арестовать татарстанца, который набил себе нацистское тату. Мужчина на 10 суток отправлен под административный арест за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
 
На днях мужчина лихо хвастался своей нацистской татуировкой перед "неопределенным кругом лиц" во дворе дома на улице Машиностроительной в Набережных Челнах. Отметим, что это было не сложно, татуировки располагались на пальцах левой руки.
 
Житель города признал свою вину. 
Суд Происшествия Татарстан
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Ребенок получил сильные ожоги от внезапно взорвавшейся в руках игрушки
10:43, 16.03.2022
Лавровый лист чуть не убил женщину, медики успели вовремя и спасли ей жизнь
09:40, 16.03.2022
Националисты жестоко избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле
08:28, 16.03.2022
Мужчина построил бункер на случай ядерной войны и погиб при рытье тоннеля
08:15, 16.03.2022
На Украину предложили ввести миротворцев НАТО
07:00, 16.03.2022
В Европе тоже растут цены, а татарстанца зарезали в свой день рождения: Главное на утро 16 марта
01:00, 16.03.2022
Бывшая ведущая программы Сегодня на НТВ Лилия Гильдеева покинула РФ
21:00, 15.03.2022
Инцидент с антивоенным плакатом на Первом канале и даты уразы в Татарстане: Главное на 15 марта
19:00, 15.03.2022
Опередили: в Совбезе РФ заявили, что Киев готовил вторжение в Крым в марте
15:09, 15.03.2022
8-летний мальчик остался дома один и поджег во время игры сам себя
14:41, 15.03.2022
Мужчину жестоко избили и бросили на съедение собакам
09:59, 15.03.2022
Отстаивая место в очереди в Макдоналдс", люди пустили в ход топор и перцовый газ
09:06, 15.03.2022
Получил оружие и пошел работать: судебного пристава нашли застреленным на улице
08:54, 15.03.2022
Балерина Волочкова показала полицейским голую грудь и теперь ответит по закону
08:14, 15.03.2022
Мужчина случайно выбросил 13 миллионов в мусорку, когда делал дома уборку
07:53, 15.03.2022
В студию Первого канала выбежала сотрудница канала с антивоенным плакатом прямо во время новостей
07:00, 15.03.2022
Как санкции отражаются на бензине и куда пропал сахар в магазинах: Главное на утро 15 марта
01:00, 15.03.2022
Илон Маск вызвал Путина на поединок, а на кон предложил поставить Украину
00:01, 15.03.2022
Украины не будет: губернатор Дегтярев начал публиковать пророчества Жириновского
21:00, 14.03.2022
Стоит ли казанцам скупать товары с прилавков и насколько Кадыров близок к Киеву: Главное на 14 марта
18:45, 14.03.2022
Обратная сторона санкций? Почему в США и Европе бензин в разы подорожал, а в России начал дешеветь
16:14, 14.03.2022
После конфликта на танцполе одна женщина откусила другой нос
15:06, 14.03.2022
Люди просто стояли на остановке: 23 человека пострадали и 20 погибли после обстрела Донецка
14:09, 14.03.2022
Начальник МЧС заставил подчиненных построить ему дом и отобрал у них часть премии
13:54, 14.03.2022
Угрожал, что убьет маму и сестренку: отец 10 лет насиловал дочь и заставлял обо всем молчать
13:14, 14.03.2022
Татарстанец-браконьер без сожалений убил вятского медведя за 180 тысяч рублей
10:38, 14.03.2022
Последний аргумент: молодой человек во время ссоры скинул девушку с балкона четвертого этажа
10:23, 14.03.2022
Задержанный рассказал, почему он убил московскую модель и спрятал ее тело в чемодан
09:56, 14.03.2022
Мы вас найдем: Кадыров заявил, что был в 20 километрах от Киева, а сейчас - еще ближе
09:09, 14.03.2022
Малыша спасают врачи: мать жестоко изрезала ножом своего двухлетнего сына
08:43, 14.03.2022
Мужчина пытался продать своей автомобиль: его застрелили и выбросили тело на трассу
08:36, 14.03.2022
Труп модели, пропавшей год назад, нашли в чемодане совсем в другом городе
15:13, 13.03.2022
Оперная дива Аида Гарифуллина вернулась в Россию и готовится к выступлению
05:00, 13.03.2022
Приготовьте лекарства: завтра на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
01:00, 13.03.2022
Юморист Семен Слепаков покинул Россию
00:01, 13.03.2022
В РФ ожидается резкий всплеск угонов авто из-за нехватки запчастей
19:00, 12.03.2022
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме, 113 человек - эвакуированы
11:36, 12.03.2022
Только встал - уже устал: врач объяснила, почему утренняя разбитость - это очень опасно
11:19, 12.03.2022
В Кремле оценили вероятность дефолта в России
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Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Это неправильно: глава Instagram высказался о блокировке соцсети в России
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Разгневанный гендиректор открыл стрельбу из окна из-за скамеек, которые покрасили в цвета Украины
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Смертельные чувства: врач-онколог рассказал, какие наши эмоции могут вызвать рак
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Какое зверство: один собаковод набросился на второго и прокусил ему обе руки
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О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта
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Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и госпитализирован
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Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России
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Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев
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Спецслужбы изучат странный обломок неизвестного происхождения, который появился в Новом Осколе
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Украинка набросилась на девушку, говорившую с мамой по-русски
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Умер один из «Отпетых мошенников» Том-Хаос Младший
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Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис
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Две полоски???: врач-уролог рассказал, как тест на беременность может указать на рак у мужчины
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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15:43, 06.04.2021
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Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью