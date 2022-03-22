В Москве покончил с собой знаменитый на весь мир советский физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии Константин Кешишев. Об этом сегодня, 22 марта, сообщило издание MK.RU.

Тело 76-летнего ученого нашли рядом с его домом на Новочеремушкинской улице.

Сообщается, что месяц назад Кешишев потерял жену, и не мог смириться с ее смертью. У погибшего осталось двое сыновей.

Константин Кешишев родился 20 мая 1945 года в Москве, а в 1986 году в составе группы получил Ленинскую премию за работу "Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация".