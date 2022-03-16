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12:00, 21.02.2022
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17:58, 31.08.2021
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10:58, 15.03.2022
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10:30, 15.03.2022
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10:18, 15.03.2022
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09:46, 15.03.2022
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Бегите от них без оглядки: астрологи назвали три знака Зодиака, которые легко предают и обманывают
Фото: kleo.ru

Кризис? Не слышали: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, на которых обрушится финансовое везение

16.03.2022, 06:00 258 prokazan.ru
В период кризиса, когда будущее неопределенно, многие испытывают неуверенность и тревогу. Это вполне понятно и естественно, но есть три знака Зодиака, которые кризис смогут пережить легко только потому, что у них на эту весну выпадет довольно длительный период высокого шанса на тотальное везение. Это означает, что окрыленные три представителя зодиакального круга имеют все шансы легко пройти через кризисные времена. Их назвал советский и российский астролог Павел Глоба.

Рак

Ракам начнет невероятно везти с конца марта и период мощного воздействия Меркурия на знак продлится до конца июня. Таким образом, этот период будет максимально благоприятным для того, чтобы представители знака навели полный порядок в своих делах, поправили здоровье, изменили к лучшему свою личную жизнь.
 
Ракам стоит ожидать новых предложений по работе, роста доходов, повышения по карьерной лестнице. Выгодные предложения могут появиться уже в апреле.

Дева

Девам удача улыбнется в апреле, во второй его половине. С середины второго месяца весны жизнь Дев начнет сама собой меняться, при этом чудесные изменения будут происходить словно сами собой: кто-то отдаст долг, о котором вы уже позабыли, кто-то предложит новый интересный и выгодный проект, кто-то просто сделает приятный подарок. 
 
А еще, говорит Глоба, высока вероятность счастливой романтической встречи, которая полностью перевернет самосознание и самоощущение Дев. Такая встреча возможна уже в мае.

Рыбы

Рыбам будет попросту не до кризиса. Он словно где-то проходит стороной, не затрагивая творческую натуру романтично настроенных Рыб. Сначала будет много дел, планов, задач, за этой рутиной трудно успеть почувствовать негативные изменения. А потом, к середине апреля, на Рыб обрушится водопад счастливых случаев. Почти каждый новый день будет предлагать удивительные возможности.
 
Глоба советует открывать глаза пошире, открыться миру и соглашаться на самые интересные предложения, которые точно помогут не только пережить трудные времена, но и качественно изменят и самих Рыб, и их жизнь.
 
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10:26, 10.03.2022
Госдума рассмотрит вопрос об избавлении ряда семей от уплаты ЖКУ в полном объеме: кому повезет?
08:54, 10.03.2022
Актриса Елена Яковлева не может вывезти с Украины тело умершего отца, чтобы его похоронить
07:57, 10.03.2022
Министерство обороны РФ признало, что на Украине все-таки есть солдаты-срочники
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
05:00, 10.03.2022
Врачи назвали три симптома рака, которые становятся заметны при питании
01:00, 10.03.2022
Ребенок всех удивил: у женщины, которая месяц провела в коме из-за ковида, родилась дочь
00:01, 10.03.2022
Женщина пришла в ярость из-за подаренных на 8 марта цветов и зарезала своего сожителя
20:00, 09.03.2022
Пьяный мужчина на 8 марта порезал сам себя ножом, который получил в подарок на 23 февраля
19:00, 09.03.2022
Стало известно об ухудшении состояния Владимира Жириновского
15:51, 09.03.2022
Задержанный за кражу мужчина завладел оружием и сбежал из отдела полиции
15:35, 09.03.2022
Эта лучшая новость за две недели: Как жители Казани отреагировали на новость о закрытии McDonald's
15:15, 09.03.2022
Сумку с живым грудничком подбросили к жилому дому
14:37, 09.03.2022
Пьяный водитель на высокой скорости снес шестерых пешеходов
11:03, 09.03.2022
Диетолог назвала напиток, который эффективно защищает от рака
10:51, 09.03.2022
Муж и жена сбили на внедорожнике мужчину насмерть, а потом прикинулись пешеходами и всех запутали
10:35, 09.03.2022
Нашли прохожие: студент зарезал своего товарища и бросил умирать на улице
08:26, 09.03.2022
Трое детей пропали, одного нашли мертвым
08:18, 09.03.2022
Учительница физики пожелала ученикам сгореть в закрытом классе
08:05, 09.03.2022
Назван размер новой путинской выплаты для всех детей от 8 до 16 лет с 1 апреля
05:00, 09.03.2022
Хватит изображать мамочек!: Священник призвал женщин перестать скакать перед своими мужьями
10:58, 08.03.2022
Песков заявил, что Москва готова закончить спецоперацию, как только Киев выполнит все условия
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
05:00, 08.03.2022
Врачи назвали симптом в ногах, который может указывать на рак головного мозга
01:00, 08.03.2022
Преподаватель финансового вуза посоветовал хранить наличные дома в темном месте
00:01, 08.03.2022
Сельчане нашли в реке тело пропавшего родственника
20:00, 07.03.2022
В России предложили запретить возвращаться артистам и бизнесменам, которые покинули страну
13:37, 07.03.2022
Отец успел всех вынести, но не смог спасти: двое детей погибли на пожаре в частном доме
10:40, 07.03.2022
Шла с цветами, полуголая: раздетая женщина попала под машину
10:19, 07.03.2022
Помогали кондуктор и другие пассажиры: женщина родила ребенка в городском автобусе
08:34, 07.03.2022
Мужчина зверски расправился со своей семьей
07:49, 07.03.2022
Тимур Батрутдинов поговорил с героем шоу Маска на татарском
05:00, 07.03.2022
Операторы связи рассказали о новом виде спам-звонков из-за рубежа россиянам
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:33, 06.03.2022
Разблокировать, пришло твое время: Торрент Rutracker снова заработал в России
10:26, 06.03.2022
Мощный хлопок: в результате вспышки в небе над городом Белгород был поврежден жилой дом
09:32, 06.03.2022
Международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о приостановке работы в России
05:00, 06.03.2022
Врач рассказал, почему после ковида у некоторых появляется черная плесень
01:00, 06.03.2022
Путин назвал тяжелым свое решение о спецоперации на Украине
00:01, 06.03.2022
Мужчину отправили под суд за призыв в соцсетях убивать геев
20:00, 05.03.2022
Путин: воюющие на Донбассе ребята сражаются за нас, наших детей
19:00, 05.03.2022
Судимый таксист похитил девушку, продававшую «Мазду-6», отнял ее машину, вывез в лес и изнасиловал
16:52, 05.03.2022
Олимпийскую чемпионку по баскетболу из США арестовали в РФ за контрабанду наркотиков
15:30, 05.03.2022
Двое полицейских сами попросили дать им взятку, чтобы поднять служебные показатели
15:02, 05.03.2022
Обвинили в госизмене: убит член делегации Украины на переговорах с Россией
14:29, 05.03.2022
Двое подростков умерли от передозировки неизвестным веществом, третий в больнице
12:00, 05.03.2022
Минпромторг объяснил, почему в ряде магазинов ввели ограничения отпуска товаров в одни руки
11:43, 05.03.2022
Нельзя, но если хочется, то можно: в России на фоне санкций захотели легализовать пиратское ПО
10:39, 05.03.2022
Отец на глазах у 10-летней дочери застрелил мать
10:25, 05.03.2022
Юристы сообщили, что работодатели в кризисные времена могут сокращать сотрудникам зарплату
08:30, 05.03.2022
Юноша погиб в драке в день своего рождения
07:45, 05.03.2022
Путин призвал соседей РФ призадуматься о нормализации отношений
01:00, 05.03.2022
В России родителям разрешили не предоставлять медзаключение при оформлении ребенка в детсад
00:01, 05.03.2022
Когда карьера дороже родины: теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Инстаграме
21:00, 04.03.2022
Наказание за фейки об армии страны и итоги переговоров делегаций России и Украины:Главное на 4 марта
15:14, 04.03.2022
Осужденный скончался в больнице после конфликта в колонии
13:55, 04.03.2022
Последняя поездка: подростки убили мужчину в ходе драки в городском автобусе
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
12:33, 04.03.2022
11-летняя девочка выпала с девятого этажа и выжила
11:28, 04.03.2022
Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки об армии России: как накажут?
09:09, 04.03.2022
Активист заявил, что его пытали током из-за антивоенных постов в соцсетях
07:38, 04.03.2022
Голодная разъяренная свинья напала на человека
07:15, 04.03.2022
Подведены итоги второго раунда переговоров России и Украины
05:00, 04.03.2022
У 18-летнего игрока Авангарда Ивана Мирошниченко нашли агрессивную форму рака
01:00, 04.03.2022
Тело известной исполнительницы шансона двое суток пролежало в квартире
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью