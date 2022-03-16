Кризис? Не слышали: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, на которых обрушится финансовое везение

В период кризиса, когда будущее неопределенно, многие испытывают неуверенность и тревогу. Это вполне понятно и естественно, но есть три знака Зодиака, которые кризис смогут пережить легко только потому, что у них на эту весну выпадет довольно длительный период высокого шанса на тотальное везение. Это означает, что окрыленные три представителя зодиакального круга имеют все шансы легко пройти через кризисные времена. Их назвал советский и российский астролог Павел Глоба.

Рак

Ракам начнет невероятно везти с конца марта и период мощного воздействия Меркурия на знак продлится до конца июня. Таким образом, этот период будет максимально благоприятным для того, чтобы представители знака навели полный порядок в своих делах, поправили здоровье, изменили к лучшему свою личную жизнь.

Ракам стоит ожидать новых предложений по работе, роста доходов, повышения по карьерной лестнице. Выгодные предложения могут появиться уже в апреле.

Дева

Девам удача улыбнется в апреле, во второй его половине. С середины второго месяца весны жизнь Дев начнет сама собой меняться, при этом чудесные изменения будут происходить словно сами собой: кто-то отдаст долг, о котором вы уже позабыли, кто-то предложит новый интересный и выгодный проект, кто-то просто сделает приятный подарок.

А еще, говорит Глоба, высока вероятность счастливой романтической встречи, которая полностью перевернет самосознание и самоощущение Дев. Такая встреча возможна уже в мае.

Рыбы

Рыбам будет попросту не до кризиса. Он словно где-то проходит стороной, не затрагивая творческую натуру романтично настроенных Рыб. Сначала будет много дел, планов, задач, за этой рутиной трудно успеть почувствовать негативные изменения. А потом, к середине апреля, на Рыб обрушится водопад счастливых случаев. Почти каждый новый день будет предлагать удивительные возможности.

Глоба советует открывать глаза пошире, открыться миру и соглашаться на самые интересные предложения, которые точно помогут не только пережить трудные времена, но и качественно изменят и самих Рыб, и их жизнь.