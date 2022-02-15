Для активных абонентов «Мегафон» увеличит скорость интернета до 30%

Оператор связи «Мегафон» увеличит скорость интернета для владельцев максимальных тарифных планов «Максимум», VIP и «Премиум» при помощи новой опции «pre-5G», которую также можно подключить дополнительно в личном кабинете.

Обеспечивая связь абонентам, оператор сталкивается со сложностями. Однако большой частотный ресурс компании дополняет возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо.

По данным исследования компании Ookla — у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России. Средняя скорость загрузки в сети оператора более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента.

«Мы сделали pre-5G отдельной опцией, ей смогут воспользоваться клиенты с любым потреблением, что позволит разумно подходить к тратам, а оператор сможет предлагать сервис, максимально соответствующий ожиданиям», — объясняет директор по продукту и маркетингу «Мегафона» Дмитрий Рудских.

Такой путь формирования тарифов новый для России, однако это поможет остановить рост цен на уже существующие тарифные планы. МегаФон первым среди операторов запустил подобную опцию. Эксперты говорят, что конкурентам полностью повторить подход не получится, так как у них нет такого частотного ресурса.

« Если конкуренты начнут повторять за нами, то им придется делать это за счет сокращения качества услуг, расставлять приоритеты. У «Мегафона» есть возможность сделать это без ущерба для других абонентов», — рассуждает Сергей Половников.

Другие операторы тоже работают над улучшением качества связи, но им тяжелее это сделать, так как приходится менять что-то на уже имеющихся частотах.

Материал подготовлен на основе информации с сайта Forbes.ru.