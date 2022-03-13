Верблюд сбежал из контактного зоопарка и убил двух человек

Обитатель контактного зоопарка американского штата Теннеси лишил жизни двух местных жителей. Бешеный верблюд вырвался оттуда, затем загнал в угол и атаковал двух мужчин, передает Газета.ru со ссылкой на The New York Post.

Ими оказались 42-летний Бобби Матени и 67-летний Томми Ганн.

На место случившегося приехали полицейские. Одну из жертв поместили в машину скорой помощи. Тем временем животное решило снова атаковать: его объектом стал служебный автомобиль местного шерифа.

После этого правоохранители пристрелили верблюда, чтобы обеспечить безопасность находившимся по близости.