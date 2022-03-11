О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта

Facebook и Instagram временно разрешили призывы к насилию в отношении военных из России. А Владимир Путин согласился с идеей задействовать добровольцев в военной операции на Украине. О самом важном за день поведает вечерний дайджест.

В Казани рано утром мужчину несколько раз ударили ножом около бара на Карбышева

Сотрудница заведения рассказала, что мужчина пришел в заведение и попросил, чтобы вызвали скорую помощь, при этом 27-летний раненый отказался говорить, кто его ранил (Подробности).

Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев

Во время заседания Совета безопасности РФ министр обороны Сергей Шойгу отметил, что из стран Ближнего Востока около 16 тысяч добровольцев уже сейчас готовы приехать, чтобы помочь ДНР и ЛНР (Подробности).

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда могут разрешить общепиту работать по ночам

С просьбой отменить запрет на работу в ночное время рестораторы и отельеры Татарстана обращались к властям и санитарным врачам уже не раз. Но сейчас наметилось снижение заболеваемости коронавирусом, и самое время вернуться к этой теме (Подробности).

Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России

"Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания", - сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун в интервью телеканалу CNN (Подробности).

В Казани оказались сорванными публичные слушания по строительству Соборной мечети

Мероприятие должно было пройти в культурном центре "Московский". Основным спорным вопросом является предложение засыпать часть реки у центра семьи "Казан" (Подробности).