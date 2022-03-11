Сегодня, 11 марта, в Казани должны были пройти публичные слушания по строительству Соборной мечети. Мероприятие должно было пройти в культурном центре "Московский". Основным спорным вопросом является предложение засыпать часть реки у центра семьи "Казан".

Участники собрались на слушания, но вынуждены были покинуть культурный центр. Уже через 4 минуты после начала слушаний поступило сообщение о минировании КЦ. Теперь слушания переносятся на неопределенный срок.