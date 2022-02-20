Сотрудник полиции на службе свел счеты с жизнью

Вчера, 19 февраля, в Саратовской области сотрудник местного отдела полиции совершил самоубийство с помощью табельного оружия. Об этом сообщил ИА "Взгляд-инфо" источник в правоохранительных органах.

Погибший был помощником дежурного отдела. После того, как он заступил на вахту и получил пистолет, он вышел из ведомственного здания и застрелился.

На место происшествия в срочном порядке для проведения проверки выехал начальник регионального ГУ МВД Николай Ситников.

По предварительным данным, у следствия есть две версии причин случившегося, конфликты сотрудника с руководством и долги погибшего. Предположительно он должен 2 миллиона рублей, в том числе микрофинансовым организациям.