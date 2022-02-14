Казанская чиновница получила предложение, от которого не смогла отказаться, ведь сделал его актер Константин Хабенский. Теперь заместитель префекта территории "Старый город" Ляйсан Мишарина перешла на работу в Московский художественный театр имени Чехова. С просьбой отпустить чиновницу из Казани в мэрию обратился сам Хабенский, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее Константин Хабенский был назначен руководителем МХАТа. И теперь он остро нуждается в толковом организаторе, который поможет ему выстроить работу легендарного театра. Ляйсан Мишарина, будучи в Казани, вела несколько проектов Хабенского, и ее организаторские таланты ему хорошо известны.

В Казани же Мишарину поблагодарили и отметили знаком "За безупречную службу Казани".