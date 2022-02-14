В Казани появятся новые остановки с интернетом и подзарядкой для мобильных телефонов. Об этом сегодня, 14 февраля, на совещании в исполкоме города сообщил мэр Ильсур Метшин.

Власти Казани задумали так, что новые остановочные павильоны будут установлены за счет рекламных компаний в обмен на размещение там рекламы. Содержание остановок также будет сферой влияния рекламных компаний.

"Это должно быть новое и топовое: и "цифра", и интернет, и подзарядка мобильника. Остановки — это удобство горожан, безопасный островок и в то же время элемент благоустройства, комфорта города", - отметил Ильсур Метшин.