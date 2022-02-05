В Татарстане обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным на 5 февраля, оперштаб республики зарегистрировал 1105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сутками ранее было выявлено 996 заболевших.

За сутки выздоровели 283 человека, госпитализированы 557 человек. От осложнений коронавируса за сутки скончались пятеро татарстанцев.

В России также зарегистрирован исторический рекорд по заболеваемости - 177 282 новых случая. Количество госпитализаций составило 18 032 человека, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим днем. Зафиксировано 714 летальных исходов.