Родители "казанского стрелка" Ильназа Галявиева заявили, что вряд ли их сын мог один сотворить то, что он сделал. Также, по словам отца Ильназа, он ничего не помнит про тот майский день.

Как сообщает БизнесOnline , в январе отцу Ильназа, совершившего в мае прошлого года расстрел гимназии № 175 в Казани, дали свидание с сыном. На встрече Ильназ спросил отца: «Почему ты не сдал меня в дурдом? Я бы здесь не оказался тогда».

"Сейчас он больной человек. Одна рука дрожит у него почему-то. Я спросил: «В чем дело?» Он отвечает: «Все нормально». А сам руку прячет от меня", - рассказал изданию «БизнесOnline» отец Ильназа Ринат Галявиев.

В колледж Ильназ перестал ходить еще в сентябре 2019 года, но родители узнали об этом только после того, как парня отчислили.

Сейчас Ринату и Наиле Галявиевым (родителям стрелка) за 50 лет. Он трудится водителем грузовика, она некогда работала в банке, но была уволена после произошедшей трагедии.