В наступившем году в Татарстане начнут строить первую платную трассу в республике. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития республики Талию Минуллину.

Минуллина пояснила, что детали концессионного соглашения потребовали более двух лет кропотливой работы, пришлось учесть массу нюансов и замечаний, и вот теперь уже можно приступить к работу.

На платную трассу выделяется в равных долях из российского и республиканского бюджета по 30 миллиардов, остальное будет выделено частным инвестором.