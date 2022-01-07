Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных верующих с наступившим Рождеством Христовым. Он подчеркнул исключительную важность библейских событий, оказавших влияние на ход истории.

"Как пронзительно точно писал в XIX веке замечательный русский поэт Лев Мей: "Мир искупленья ожидал — и в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял". Через познание высшей истины и крестного подвига Иисуса Христа жители разных стран и континентов, люди всех возрастов и сословий обрели возможность подняться к вершинам веры и подлинной свободы, получили божественные уроки любви и милосердия", — отметил глава Татарстана.

Минниханов отметил, что в республике, которой он руководит, больше всего ценятся мир и дружба между представителями разных религий и национальностей.

Рустам Минниханов пожелал светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.