Советский и российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в новогодние праздники могут исполниться мечты. Для трех знаков Новый год может стать судьбоносным, яркие эмоции представителям этих знаков обеспечены.

Телец

У многих представителей этого знака зодиака появится желание испытать новые ощущения. Но самым главным событием зимы станет встреча с близким по духу человеком. Не факт, что знакомство закончится свадьбой, но яркие романтические отношения вам гарантированы.

Рак

Новогодние праздники принесут Ракам много хороших эмоций. В их жизнь вернутся люди, которых Раки давно не видели, друзья. Период будет наполнен общением. Отбросьте все условности и сомнения, не лежите на диване, говорит Глоба, и тогда выходные подарят заряд эмоций на год вперед.

Скорпион

Эмоциональные Скорпионы обретут счастье на личном фронте. Новый роман будет просто головокружительным приключением, и начаться он может уже в предстоящие выходные, предупреждает Павел Глоба.