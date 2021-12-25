Для некоторых представителей зодиакального круга новый 2022-й год будет успешным с самого начала, с первых дней. О счастливчиках, которым предстоит романтический год, рассказал советский и российский астролог и предсказатель Павел Глоба.

Он назвал три знака, которым больше других повезет в личной жизни в наступающем году Водяного Тигра.

Лев

Для Львов наступит период перемен. Приятных, романтических, головокружительных. После долгого периода невезения начнется белая полоса: одинокие Львы встретят свою половинку, семейные - смогут выстроить крепкие и гармоничные отношения, влюбленным Львам стоит подумать о вступлении в брак и рождении детей. Год для этого самый подходящий.

Скорпион

Представителям знака зима подготовила волшебные события - романтическую встречу, возвращение старой любви. Для семейных Скорпионов наступит период безмятежности и счастья, судьба подарит шансы оставить в прошлом все недоразумения и обиды.

Водолей

Для Водолея первая половина года будет временем решения рабочих вопросов, а вот вторая половина, говорит Глоба, благоприятна для устроения личной жизни. Если Водолеи одиноки, им не стоит возвращаться к прошлому, год подготовил новую счастливую встречу. Наступит лучшее время для помолвки или заключения брака.