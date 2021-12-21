В Казани медики ДРКБ спасли малыша, который месяц жил с куском ореха в бронхах.

Сантиметровое инородное тело благополучно извлекли, сообщает пресс-служба медучреждения в официальном Instagram.

Родители годовалого малыша и врачи в поликлинике не сразу поняли, в чем причина внезапного кашля и хрипоты ребенка. Консервативное лечение не давало результатов, и тогда маленького пациента направили в ДРКБ. Там выяснили - причина в кусочках ореха, которые застряли в бронхах. Медики выполнили экстренную бронхоскопию и избавили кроху от неудобств.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и готов отправиться домой.