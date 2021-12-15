Новый год уже не за горами. Прилавки в магазинах ломятся от количества самых разных игрушек и украшений для дома, а зеленые красавицы ждут своих обладателей уже прямо сейчас. Поэтому, если вы еще не нарядили свою елку, сейчас настало самое время. Но важно сделать все правильно, чтобы грядущий год Голубого Водяного Тигра привлек в вашу жизнь удачу и денежные блага.

Живую или искусственную ?

Для начала этот хищник оценит живую елку в доме. Но если же у вас нет возможности поставить натуральное дерево, то можно хотя бы украсить хвойными ветвями элементы вашего интерьера. В доме сразу появится запах леса, а за ним и праздничное настроение не заставит себя ждать.

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Для привлечения финансов также важно расположение елки. Согласно даосской практике фэн-шуй, чтобы открыть денежный поток ее необходимо поставить в левом дальнем углу комнаты. А для укрепления нынешнего положения — в юго-восточной части дома или квартиры.

Какие украшения выбрать для новогодней ели ?

В этот год лучше отказаться от кричащих и кислотных цветов, особенно от красного и фиолетового. Богатство привлекать стоит игрушками в золотых, серых, голубых, белых или синих оттенках. Выбирайте более приглушенные цвета. Ведь яркие могут спугнуть символ года.

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Для украшения елки также подойдут мандарины, шишки, палочки корицы, орехи и даже кофейные зерна. Очень понравятся Водяному Тигру игрушки, сделанные своими руками. И не стоит забывать про главный атрибут новогодней ели - шары или фигурки в виде символа года. Он обязательно увидит это и щедро вас отблагодарит.

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Привлекая богатство в дом, не стоит лихорадочно украшать елку купюрами. Их лучше положить в кошелек. А под ель достаточно будет поставить копилку, положить в нее пару монет и на протяжении всех праздников продолжать наполнять ее.

Самое важное, как бы вы не украшали свой дом, входите в этот год с поставленными целями и пониманием, чего вы хотите от него. Ведь тигр любит смельчаков, покровительствует сильным и деятельным людям. Поэтому идете и совершайте прорывы, а хозяин этого года вас поддержит и даст возможность для реализации ваших идей.