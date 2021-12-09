В Петропавловске-Камчатском будут судить 71-летнюю пенсионерку, которая проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края, пишет "Лента".

Дама преклонного возраста трудилась на рынке продавцом. Она решила повысить производственные показатели и провести два обряда - на очищение и хорошую торговлю. В ходе магического ритуала продавщица зажгла церковную свечу. От нее и начался пожар, в котором сгорели почти все павильоны торговых рядов.

Обвиняемая вину не признала, сообщив, что не помнит подробностей инцидента. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.