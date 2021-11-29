15-летняя фигуристка из Казани Камила Валиева выиграла золото Гран-При Сочи. Одновременно она установила мировой рекорд и сама же его побила. После блистательной победы в короткой программе юная жительница Казани расплакалась и рассказала, кому она посвятила свою победу.

"Моя короткая программа – история о бабочке, которую я ловлю, следую за ней и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил: эта музыка – память о погибших, и эту программу я посвящаю своей бабушке, которая умерла в 2019 году", - цитирует Валиеву пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье – Майя Хромых. Валиева и Туктамышева вышли в финал Гран-При.