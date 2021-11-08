На 3 года в колонию строгого режима отправил Советский районный суд Казани 33-летнего Андрея Усачева, который умышленно поджег опорный пункт полиции в Дербышках. На момент дерзкого преступления у мужчины была непогашенная судимость, из-за которой, собственно, и случилось новое преступление. Мужчина никак не мог застать участкового, чтобы получить характеристику, а потом участковый отказался ее давать. Нервы его не выдержали, и он подпалил полицейский участок.

Прокуратура просила у суда назначить Усачеву 4 года колонии строго режима, сообщает "Реальное время".

Сам подсудимый вину свою полностью признал, пояснив свои действия "сильным душевным волнением" после отказов участкового выдать ему бытовую характеристику для уголовно-исполнительной инспекции. Без нее с мужчины не могли снять административный надзор.

В итоге 24 марта текущего года Усачев два раза приходил в опорный пункт. Во второй раз принес с собой бензин, разлил его в помещении и подпалил. В результате были уничтожены и повреждены мебель и техника полицейских. Люди не пострадали. Поджигатель скрылся, но вскоре был задержан.