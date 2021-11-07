В Екатеринбурге у 85-летней блокадницы Ленинграда украли более миллиона рублей. Об этом рассказала племянница пенсионерки для портала E1.

Как сообщается, мошенница притворилась именно племянницей пострадавшей.

"Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала", — заявила племянница пенсионерки

В результате к пенсионерке пришли дважды. Сначала у нее забрали 800 тысяч рублей, а потом — 400. Еще они взяли у нее простыню, кружку и ложку, якобы для племянницы в больницу.

На место происшествия приезжала полиция. Но блокадница уже не верит, что деньги можно вернуть.