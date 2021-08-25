Известный всему миру "голый мальчик" с обложки альбома Nirvana Спенсер Элден вырос и подал на коллектив в суд. Когда ребенок был снят для обложки, ему было всего 4 месяца. Сейчас взрослый Спенсер считает, что его изображение - детская порнография, с этим он и обратился в федеральный суд Лос-Анджелеса.

На обложке альбома, вышедшего в 1991 году, изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.

Элден говорит, что его родители не подписывали никаких разрешений на использование фото сына, а он сам никаких выплат с коммерческого использования его снимка не имел. Исключение - 200 долларов, которые родителям дали в день съемок.

Элден подал иск против 17 ответчиков, среди которых, как сообщает Variety, бывшие участники группы, фотограф, а также звукозаписывающие компании, в том числе Universal Music Group. От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере $150 тыс.