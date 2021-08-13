В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самары 1995 года рождения. Ее обвиняют в убийство годовалого сынишки.

Мальчика 2020 года рождения нашли накануне, 12 августа, мертвым в квартире в микрорайоне Крутые Ключи.

В региональном следственном управлении СКР заявили, что женщина еще 9 августа оставил двоих детей (3 года и 1 год) без присмотра. Младшего она зафиксировала в детском кресле без движения спящим. В итоге дети были одни дома 4 дня. Младший мальчик скончался.

Мать задержана, для нее в ближайшие дни выберут меру пресечения.