В поселке Казани Константиновка уже больше недели не могут увезти мусор, образовалась настоящая свалка. Кто-то из недовольных жителей решил привлечь внимание к проблеме весьма необычным способом. Теперь в «Инстаграм» есть своя страница у свалки.

«Привет всем! Я мусорная свалка и это мой блог. Я каждый день выкладываю 1 фото и рассказываю о своей жизни, о мечтах, людях. Я живу в Константиновке, мне здесь очень нравится. Ко мне часто приезжают разные люди. Многие мне встречаются каждый день», - написано в блоге.

Страницу начали вести 10 апреля, каждый день, выкладывая фото почти неизменяемой горы мусора. Пока на профиль обратили только местные СМИ.

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