В Татарстане на майские праздники власти ожидают 100% загрузки турцентров. Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По его словам, активный туристический сезон начинается 1 мая.

«Все данные по загрузке основных коллективных средств размещения показывают, что Татарстан, город Казань, наши основные туристические центры - все будет заполнены гостями и туристами на 100%», - цитирует спикера ТАСС.

Из-за пандемии в 2020 году число туристов, приезжающих в Татарстан, сократилось на 47%. Всего в прошлом году республику посетило 1,9 млн человек, до пандемии эта цифра равнялась 3,6 млн человек.

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