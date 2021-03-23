Последняя неделя марта порадует жителей Татарстана теплом: прогноз на ближайшие дни опубликовал республиканский Гидрометцентр.

По данным метеорологов, уже во вторник, 23 марта, днем термометры покажут до +5 градусов, однако ночью будет холоднее, -2..-7. В течение дня ожидается снег и мокрый снег, в некоторых районах метели. В среду ночью синоптики обещают от -4 до -9 градусов, днем +4..-1, также возможен снег. В четверг температура воздуха днем снова поднимется до отметки в +5 градусов, ночью составит -6..-11, а в пятницу и ночью, и в дневное время будет теплее: -1..-6 и +2..+7 градусов соответственно.

По предварительному прогнозу, в выходные погода существенно не изменится, и днем температура воздуха не опустится ниже плюсовых значений. Всю неделю на дорогах ожидается гололедица, предупреждают в Гидрометцентре.

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