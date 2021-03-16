49-летний Игорь Птицын, которого прозвали "Казанским маньяком", начал давать первые показания.

Следователи считают, что охранник Птицын на протяжении 8 лет насиловал и убивал девушек и женщин. Самой младшего его жертве едва исполнилось 17 лет.

Птицын в СИЗО сегодня заявил, что намерен давать признательные показания.

"Это моя позиция, активно сотрудничаю со следствием", - заявил задержанный.

Многие сегодня увидели Птицына впервые - он вышел в формате видеоконференции на связь с Верховным судом РТ, сообщает пресс-служба ВС РТ. От суда он хотел отменить решение нижестоящего суда, который отправил его за решетку СИЗО на время следствия до 8 апреля. Решение оставили в силе, в просьбе Птицыну отказали.

Известно, что сейчас маньяк и правда дает подробные и детальные показания. Его задержали в феврале. Задержание стало возможным благодаря сотрудничеству МВД Татарстана, Следственного комитета с московскими коллегами. Новые технологии и методики позволили раскрыть преступления многолетней давности - образцы ДНК совпали и вывели на Птицына.

Сейчас бывшему охраннику грозит пожизненное заключение.

Его подозревают минимум в 5 эпизодах, совершенных с 2011 по 2017 годы в Казани. Троим женщинам удалось выжить, двое скончались.

В Интернете появилось первое видео со следственных экспериментов. "Бизнес Онлайн" и СКР собрали самые впечатляющие кадры, на которых маньяк рассказывает и показывает на манекене, как убивал, как прятал

"Она упала вот так, вот так упала", - подробно показывает все Птицын. "Я вот так взял ее, поволок".

У "Казанского маньяка" правильная речь, спокойный тон, ощущение, что рассказывает он о чем-то отвлеченном, как фильм пересказывает. Он рассказывает, как бил палкой по голове, как тащил тело. О каком именно из нападений рассказывает Птицын, не сообщается. Но очевидно, что вполне охотно он рассказывает обо всех своих деяниях.