Сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин упомянул на докладе в Госсовете РТ о поимке в республике еще одного маньяка. В его речи это прозвучало после слов о Радике Тагирове - мужчине, который обвиняется в убийстве 26 пенсионерок, его называют "поволжским маньяком".

"На днях задержали еще одного маньяка. Совместно со Следственным комитетом работаем", - сказал Хохорин.

Официальных комментариев по данному вопросу пока не поступало.

Напомним, что Радик Тагиров был задержан в декабре 2021 года. 38-летний мужчина сознался в том, что за два года убил 26 пожилых женщин в 12 регионах страны. Позже соседка Тагирова рассказала, каким он был в детстве.