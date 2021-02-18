Сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин упомянул на докладе в Госсовете РТ о поимке в республике еще одного маньяка. В его речи это прозвучало после слов о Радике Тагирове - мужчине, который обвиняется в убийстве 26 пенсионерок, его называют "поволжским маньяком".
"На днях задержали еще одного маньяка. Совместно со Следственным комитетом работаем", - сказал Хохорин.
Официальных комментариев по данному вопросу пока не поступало.
Напомним, что Радик Тагиров был задержан в декабре 2021 года. 38-летний мужчина сознался в том, что за два года убил 26 пожилых женщин в 12 регионах страны. Позже соседка Тагирова рассказала, каким он был в детстве.
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А потом пришел с повинной человек который все эти преступления совершил и указал места куда он спрятал вещи убитых, за убийство которых уже расстреляли Чикатило и тех двоих до него.
Его, чтобы не поднимать лишний шум, упрятали в психушку.
А потом пришел с повинной человек который все эти преступления совершил и указал места куда он спрятал вещи убитых, за убийство которых уже расстреляли Чикатило и тех двоих до него.
Его, чтобы не поднимать лишний шум, упрятали в психушку.