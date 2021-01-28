На Мамадышском тракте в Казани сегодня столкнулись легковой и грузовой автомобили. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

Судя по кадрам, КАМАЗ, перевозивший снег, врезался в заднюю часть машины такси, у последней сильно помят багажник. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Напомним, что в Татарстане автомобили такси в последние месяцы фигурируют в полицейских сводках все чаще: 26 января ДТП с участием такси произошло на Адоратского, 19 января в Авиастроительном районе задержали таксиста, который, судя по всему, был в наркотическом опьянении, а в конце 2020 года произошло сразу несколько смертельных аварий с участием машин агрегаторов. На трассе Казань-Оренбург в таком ДТП погибли два человека, на повороте на Новые Салмачи погиб один, трое получили травмы.

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