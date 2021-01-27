26 января в 21:00 на улице Адоратского у дома №27 произошло ДТП с участием машины такси. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

«По предварительным данным, 52-летний водитель такси «Лада Гранта» нарушил требования дорожной разметки и врезался со второй «Ладой Грантой» под управлением 24-летнего молодого человека», - говорится в сообщении.

В результате водитель такси получил множественные переломы, второй водитель отделался ушибами.

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