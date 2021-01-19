Жители Авиастроительного района Казани сообщили в полицию о неадекватном водителе такси. Его заметили во дворе одного из домов по улице Челюскина.

Мужчина совершал странные движения вокруг машины: он то танцевал, то ходил вокруг, неожиданно замирая на месте. Местные жители вызвали правоохранителей, к их приезду мужчина просто лежал на земле. Полицейские и сотрудники Росгвардии не смогли привести его в сознание, после чего вызвали медиков. Таксист ненадолго пришел в себя, заверил сотрудников экстренных служб в том, что не принимал запрещенных веществ, а затем снова потерял сознание. При этом спиртным от него не пахло, полицейские предположили состояние наркотического опьянения.

Мужчину госпитализировали. Предположительно, что до двора на Челюскина таксист добрался за рулем, однако зафиксировать это не представляется возможным, сообщает "Татарстан-24".

Напомним, ранее в Казани сгорела машина такси, а в одном из ЖК поймали пьяного таксиста. Также в конце 2020 года несколько водителей агрегаторов стали участниками смертельных ДТП.