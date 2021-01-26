Вместе с январской оттепелью водители Казани столкнулись еще с одной проблемой – снежная каша во дворах. Дорожные службы не торопятся чистить подтаявший снег, образуются колеи, в которых владельцы легковушек застревают.

«Сегодня был день забуксовок какой-то! А все потому, что выпавший снег во дворах не убрали, когда он выпал. Это же кошмар! За день вытолкал восемь машин во дворах на квартале и три раза застрял сам. Крутые ЖК строим, деньги берём, а обслуживать не хотим?!», - пожаловался местный житель.

Но не все поддержали автора поста, вместо того, чтобы жаловаться, ему посоветовали купить машину с полным приводом и жить спокойно.

«Такого не должно быть. Сегодня 25 января, центр города более - менее, привели в порядок. 25 дней пользоваться заячьей тропой в самом сердце нефтяной благополучной республики разве норма?»

«Моя подружка в машине теперь всегда со мной – лопата»

«Покупайте полный привод и одной проблемой меньше».

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