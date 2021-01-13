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У казанцев появилась возможность заработать, рассказывая о своих поездках по России

13.01.2021, 10:06 0 prokazan.ru

Все эти антиковидные ограничения сильно ударили по путешественникам. Тем, кто не привык сидеть на одном месте, кто постоянно куда-то едет, летит, идёт. Досталось и сотрудникам тревел-изданий, которые не только любили путешествовать, но и зарабатывали, рассказывая об этом.

Туристический портал Airinme предлагает всем казанцам – и профессионалам, и тем, кто не писал ничего сложнее школьного сочинения – заработать, просто описывая свои поездки в города Татарстана, России и мира. 

Для этого нужно зарегистрироваться в разделе блогов, заполнить профиль и начать писать. Рассказывайте о своих поездках: будь то путешествие на Эльбрус или в Набережные Челны. Расскажите про родной город или пройдитесь по улицам своего района и опишите достопримечательности. Неважно, о чём вы будете писать, главное – чтобы вам было интересно об этом рассказывать, тогда и читатели обязательно найдутся. Чем больше их будет, тем больше вы сможете заработать: сумма, которая будет перечислена на ваш счёт, зависит от количества показов.

Вспоминать свои путешествия всегда занятно: в памяти всплывают неожиданные детали, а на привычные вещи вдруг начинаешь смотреть другими глазами. Так что это ещё и развлечение, куда более полезное, чем просмотр телевизора или ленты соцсетей. Кроме того, вы зарабатываете, не выходя из дома, совмещая приятное с ещё более приятным – воспоминания с получением денег за них.

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