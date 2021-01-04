Появились подробности пожара во многоквартирном доме Казани. Известно, что возгорание началось около 14-25 в трехкомнатной квартире на восьмом этаже по адресу ул. Боевая, д. 145а. Согласно информации от МЧС РФ по РТ, были спасены пять человек. Из горящей квартиры пожарные спасли четырех человек, среди которых двое детей, а также женщину из квартиры выше. Всех их с помощью масок вывели их дома, а после осмотра медиками - госпитализировали. В 14-53 пожар удалось ликвидировать.

Как рассказали очевидцы корреспонденту ProKazan.ru, в квартире проживала неблагополучная семья с двумя детьми. Соседи утверждают, что родители много пили, и вопрос с опекунством стоял уже на грани вызова сотрудников ПДН и, как следствие, лишения родительских прав.

По версии самих хозяев сгоревшей квартиры, в пожаре виновны дети: якобы они включили елку, в результате чего произошло замыкание. Официальная причина пока не установлена. В данный момент на месте развернут Штаб, работают полицейские.



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