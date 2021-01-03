Ночью 3 января поступило сообщение о горении дома в Агрызском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Пожарные установили, что горит бревенчатый дом по всей площади. Локализовать пожар удалось в 04:42, ликвидировать открытое горение – в 05:10, немного позже в кресле было обнаружено тело 66-летнего жителя Удмуртии. Выяснилось, что он приехал на дачу на праздники», - сообщает пресс-служба.

В результате дом сгорел на площади 60 квадратных метров. По предварительной причине он загорелся от непотушенной сигареты.

Напомним, 2 января в Казани произошло сразу несколько пожаров. В ЖК "Арт сити" горел балкон квартиры, на улице Космонавтов горела сауна на цокольном этаже, а в ТЦ "Казань Молл" сработала пожарная сигнализация.