В Казани до 29 января 2021 года продлено ограничение движения по нескольким центральным улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, ограничение продлено по улицам Карла Маркса, Театральная и Большая Красная. Для пешеходов частично закрыты улицы ул.Карла Маркса, у здания №31, ул.Театральная, возле здания №7, а также ул.Большая Красная, у здания №36а.

Распоряжение подписано в исполкоме Казани.

Напомним, с 20 декабря по 14 января в Казани по мере необходимости будут ограничивать движение по некоторым улицам из-за праздничных мероприятий.